Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 317 artarak 295 bin 499’a çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 116 artışla 10 bin 972’ye, iyileşenlerin sayısı 2 bin 853 artışla 221 bin 340’a ulaştı.

Vaka sayısı başkent Cakarta’da 76 bin 187’ye, Doğu Cava’da 44 bin 341’e, Bali’de 9 bin 149’a ve Açe’de 4 bin 854’e yükseldi.

- Malezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı kaydedildi

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 287 artarak toplam 11 bin 771'e, aktif vakalar ise 1540'a yükseldi.

Bugün 81 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 10 bin 95'e çıktı.

Kovid-19'dan toplam 136 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Bugünkü günlük vaka artışı, Malezya'da salgının ilk görüldüğü 24 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük artış oldu.

Yeni Kovid-19 vakalarının 129'u Kedah, 113'ü Sabah ve 31'i Selangor eyaletlerinde görülürken diğer 14 vaka ise başkent Kuala Lumpur ile Terengganu, Johor, Perak ve Kelantan eyaletlerinde tespit edildi.

Sabah eyaletinde salgının yoğun bir şekilde yayılmasının ardından, eyalet genelindeki tüm okulların 5 Ekim'den itibaren 2 haftalığına tatil edilmesi yönünde karar alındı.

- Japonya'da ölü sayısı 1600'ü geçti

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 541 artarak 85 bin 586’ya çıktı.

Son bir günde ülke genelindeki yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi gören ağır hasta sayısı 145'e düştü.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da virüse bağlı can kaybı sayısı 1607’ye yükseldi.