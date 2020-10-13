Endonezya, Malezya, Japonya ve Pakistan'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 906 artarak 340 bin 622’ye yükseldi.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 92 artışla 12 bin 27’ye, iyileşenlerin sayısı 4 bin 777 artışla 263 bin 296’ya çıktı.
Vaka sayısı başkent Cakarta'da 89 bin 228’e, Doğu Cava'da 47 bin 595’e, Bali'de 10 bin 304’e ve Açe'de 5 bin 895’e ulaştı.
- Malezya
Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 660 artarak 16 bin 880'e, aktif vakalar ise 5 bin 345'e yükseldi.
Bugün 350 kişi sağlığına kavuşurken iyileşenlerin toplam sayısı 11 bin 372 oldu.
Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 163'e ulaştı.
Öte yandan Kovid-19 vakalarının yoğun artış gösterdiği Sabah eyaletinde 26 Ekim'e kadar sürecek kısmi sokağa çıkma yasağı bugün başladı.
14 ila 27 Ekim'de sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Selangor eyaleti ile başkent Kuala Lumpur ve idari başkent Putrajaya'da ise güvenlik güçleri, yollara barikat kurmaya başladı.
- Japonya
Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 500 artarak 90 bin 980’e, ölü sayısı 4 artışla 1651’e yükseldi.
Son bir günde 24 bin 978 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 148 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
- Pakistan
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 531 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 319 bin 848'e ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 588'e çıktığı ifade edildi.
Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 304 bin 609 oldu.
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