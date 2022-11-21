Endonezya: Java depremi 162 kişiyi öldürdü ve yüzlerce kişiyi yaraladı

West Java valisi, depremin ardından hastanenin birkaç saat elektriksiz kalmasından sonra yaralıların çoğunun dışarıda bir hastane otoparkında tedavi edildiğini söyledi.

Sarsıntı, yüksek binalardaki insanların tahliye edildiği yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki başkent Cakarta'da da hissedildi.

Ajans, Pazartesi günü Batı Endonezya saatiyle (WIT) 13:21'de başlayan sarsıntı sırasında ofis çalışanlarının belediye ve iş bölgesindeki binalardan dışarı koştuğunu söyledi.

AFP'ye konuşan avukat Mayadita Waluyo, "Altımdaki zemin sallanırken çalışıyordum. Titremeyi net bir şekilde hissedebiliyordum. Ne olduğunu anlamak için hiçbir şey yapmaya çalışmadım, ancak daha da güçlendi ve bir süre sürdü" dedi.

Ahmad Ridwan adlı bir ofis çalışanı Reuters haber ajansına şunları söyledi: "Cakarta'daki bu [depremlere] alıştık, ancak insanlar şu anda çok gergindi, bu yüzden biz de paniğe kapıldık."

Pasifik'teki tektonik aktivitenin "ateş çemberi" alanında oturan Endonezya'da depremler yaygındır. Ülke, 2018 Sulawesi depreminde 2.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremler ve tsunamilerle dolu bir geçmişe sahip .