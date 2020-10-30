Endonezya, Fransa'nın Nice şehrindeki kilise saldırısını kınadı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Endonezya’nın "Notre-Dame de Nice" Kilisesi'nde düzenlenen saldırıyı kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca ''Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz.’’ ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen dünkü bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.