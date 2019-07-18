Endonezya'dan İsrail'e boykot çağrısı

18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdurrahman Mohammad Fachir, Kudüs’teki ihlallerinden ötürü İsrail’i güçlü bir şekilde kınayarak, bu ülkenin ürünlerine boykot çağrısında bulundu.
İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplantısına katılan Fachir, burada yaptığı konuşmada, İsrail’in eylemlerinin gelecekte iki devletli çözüm olasılığını baltaladığını söyleyerek, ihlallere karşı boykot çağrısı yaptı.
İİT ülkelerinin Kudüs’ün yasal statüsünü uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmesinin önemli olduğunu vurgulayan Fachir, üye devletlerin İsrail’in ihlallerine karşı baskı yapması gerektiğini dile getirdi.
Endonezya’nın hali hazırda UNESCO’nun İcra Kurulu üyesi olduğunu hatırlatan Fachir, ülkesinin İİT’ye üye tüm devletleri, "UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kudüs şehrinin statüsünü sürdürmeye ve korumaya çağırdığını" ifade etti.
İSRAİL ÜRÜNLERİNE BOYKOT ÇAĞRISI
Fachir, İsrail’in ihlallerini durdurma çabalarının kalıcı ve doğrudan ekonomik etkilere sahip olması gerektiğini aktararak, işgal altındaki bölgelerde üretilen İsrail mallarının boykot edilmesinin önemine dikkati çekti.
Fachir, İİT Genel Sekreterliğini, derhal yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin bir listesini hazırlamaya ve üye devletler için bir boykot politikası oluşturmaya davet etti.
Toplantı sonrasında üye ülkeler, mart ayında Abu Dabi’de yapılan İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında ve mayısta Mekke’deki İİT İslam Zirvesi’nde kabul edilen kararlar doğrultusunda Filistin’in mücadelesine destek konusunda ortak açıklama yaptı.
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