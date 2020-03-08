AA

Endonezya'da "dang humması" 94 can aldı



Endonezya'da "dang humması" nedeniyle yıl başından bu yana 94 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, yıl başından 5 Mart'a kadar olan dönemde ülke genelinde 14 bin 716 dang humması vakası görüldüğünü açıkladı.

Tarmizi, ülkede dang hummasından 94 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 29 kişi ile en çok can kaybının Doğu Nusa Tenggara eyaletinde yaşandığını kaydetti.

Tarmizi ayrıca, geçen yıl görülen 137 bin 761 vakadan 917'sinin ölümle sonuçlandığı bilgisini paylaştı.

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakalarına rastlanıyor.

Endonezya'da dang hummasından 2016'da 1598, 2017'de 493, 2018'de de 344 kişi hayatını kaybetmişti.