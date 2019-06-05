Endonezya'da yük gemisi alabora oldu: 17 kişi kayıp

Endonezya'da bir yük gemisinin alabora olması sonucu 17 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Sulawesi Adası'nın batı kıyısı açıklarında, 18 mürettabatın bulunduğu yük gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

Yetkililer, şu ana kadar 1 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 17 mürettebatın ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede kayıpları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.