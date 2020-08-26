Endonezya'da Vietnam'a ait balıkçı teknesine el konuldu

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Vietnam bandıralı tekne, Kuzey Natuna Denizi’nde kıyı şeridine 1,5 deniz mili mesafede kaçak avlanırken yakalandı.

Yetkililer, yaklaşık 1 ton balık ele geçirilen teknedeki 12 kişilik mürettebatın da soruşturma için gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Endonezya’da balıkçılık yasasını ihlal etmekten suçlu bulunanlar, azami 6 yıl hapis cezası ve yüklü miktarda para cezasına çarptırılabiliyor.

Ülkede son 6 yılda yasa dışı avlandığı belirlenen 550’den fazla yabancı balıkçı teknesi batırıldı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğrattığını belirterek kaçak avcılığa yönelik sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı.