Endonezya'da tsunami sonrası yanardağ alarmı: Uçuş rotaları değiştirildi

27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Endonezya'da Sunda Boğazı'nda tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı'nda alarm seviyesinin artırılmasının ardından, uçuşların rotaları da değiştirildi.
Anak Krakatau Yanardağı'nda bir dizi patlamanın ardından alarm seviyesi en üst düzey ikinci seviyeye yükseltildi.
Yanardağın çevresinde 5 kilometrelik bir uçuşa kapalı alan oluşturuldu, bu nedenle uçaklar da farklı rotalara yönlendirildi.
Endonezya'nın afet yönetim merkezi (BNPB),artan volkanik aktivite nedeniyle alarm seviyesinin yükseltildiğini açıkladı.
Cumartesi günü, volkanik faaliyetler tsunamiyi tetiklemiş, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.
Afet yönetim merkezinden yapılan açıklamada, "Anak Krakatau Yanardağı'nın volkanik faaliyeti artmaya devam ediyor. Tehlike alanı 2 kilometreden 5 kilometreye çıkarıldı. Halk ve turistler 5 kilometrelik alana girmeleri yasaklandı" denildi.
Hava trafiği kontrol ajansı AirNav operasyon müdürü, BBC'ye yaptığı açıklamada, Avustralya, Singapur ve Orta Doğu ile bağlantılı uluslararası uçuşların da aralarında olduğu, 20 ila 25 uçuşun etkileneceğini söyledi.
Yetkili, bazı yolcuların daha uzun süreyi uçakta geçirmeleri ve uçakların daha fazla yakıta ihtiyaç duymaları haricinde büyük bir aksaklık beklemediklerini de kaydetti.
Yetkililer, Anak Krakatau'nun gittikçe artan bir şekilde kısa süreli patlamalar gerçekleştirdiğini söylüyorlar.
Afet yönetim merkezinin yanardağ etrafında ilan ettiği 5 kilometrelik tehlike bölgesinde herhangi bir kişinin olmadığı sanılıyor.
Sunda Boğazı'nın her iki tarafında yaşayanlara, yeni bir tsunami ihtimali nedeniyle kumsallardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.
Sert rüzgarlar, volkanik külleri komşu bölgelere taşıyor, yetkililer bunun "tehlikeli olmadığı" açıklamasını yaptı ve yerleşimcilere maske ve gözlük takmaları tavsiyesinde bulundu.
Cumartesi günü Sumatra ve Cava adalarını vuran dev dalgalar, 430 kişinin ölümüne yol açtı. 150 kişi de kayıp.
Turizm bölgelerinde yüzlerce bina yıkıldı, arabalar sürüklendi ve ağaçlar devrildi.
En az 16 bin kişi yerlerinden oldu.
Kurtarma çalışanları, tsunaminin vurduğu ücra bölgelere ulaşmakta güçlük çekiyor.
Binlerce kişi okulların camileri gibi geçici barınaklarda geceyi geçiriyor.
Ülkede 4 Ocak'a kadar olağanüstü hâl ilan edildi.
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