Endonezya'da tsunami için erken uyarı sistemi kuruldu!

Metro TV kanalının haberine göre, Sumatra ve Cava arasındaki Sunda Boğazı'nda volkanik patlamalar sonrasında kopan büyük kütlenin tsunamiye neden olduğu Anak Krakatau Yanardağı'nın etrafındaki üç adaya tsunami erken sistemi kuruldu.

Bölgede yüksek dalgalar oluştuğunda erken uyarı sisteminin alarm durumuna geçeceği belirtilen haberde, uyarı sirenlerinin çalmasıyla acil müdahale ve halkı güvenli bölgeye tahliye çalışmasıyla can kayıplarının en aza indirilmesinin amaçlandığı duyuruldu.

Öte yandan, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da yaptığı açıklamada, bölgeden edindikleri son bilgilere göre, tsunamide ölü sayısının 426, kayıp kişi sayısının 23 ve yaralı sayısının 7 bin 202 olduğunu aktardı.

Ölü sayısının daha önce 430 olarak açıklandığını hatırlatan Nugroho, bazı isimlerin mükerrer yazılmasından kaynaklı hataların düzeltilerek bu listenin güncellendiği bilgisini paylaştı.

Ayrıca, tsunaminin etkili olduğu Banten ve Lampung bölgelerinde afetzedelere yardım ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında da geçici süreyle acil durum ilan edildi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG),Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesinin turuncu (siaga) seviyeye yükseltildiğini duyurmuştu.

Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta yanardağda meydana gelen patlamalar sırasında kopan büyük bir kütlenin Banten ve Lampung bölgelerinin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamiye neden olduğu açıklanmıştı.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.