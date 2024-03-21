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        Haberler Dünya Endonezya'da sel binlerce kişiyi yerinden etti!

        Endonezya'da sel binlerce kişiyi yerinden etti!

        Endonezya'nın Orta Java bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi yerinden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 07:37 Güncelleme: 21.03.2024 - 07:37
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          Antara News'in haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Merkezi'nden (BPBD), Orta Java bölgesinde etkili olan sele ilişkin açıklamada, 31 köyü sular altında bırakan sel felaketinin yaklaşık 40 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

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          Selden etkilenen 3 binden fazla kişinin halihazırda 29 farklı geçici sığınağa yerleştirildiği aktarılan açıklamada, felaketzedelere 15 farklı noktada sıcak yemek dağıtıldığı kaydedildi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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