Endonezya'nın Jambi bölgesinde piton yılanının bir kişiyi yutarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Polis yetkililerine göre adı Jahra olan ve kauçuk sütü toplayıcılığı yapan 50'li yaşlarındaki kadın Pazar günü işten dönmeyince arama çalışmalarına başlandı.
Bir gün sonra köylüler karnı genişlemiş, beş metre uzunluğunda bir piton yılanı buldu.
Jahra'nın bedeni yılanın karnında ortaya çıktı.
Jambi Emniyet Müdürü, Jahra'nın bedeninin büyük kısmının zarar görmemiş olduğunu belirtti.
Piton tarafından yutulan kadına ait bazı eşyalar toplayıcılık yaptığı bölgede eşi tarafından Pazar gecesi bulunmuştu.
Bunun üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.
Endonezya'da daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı.
2017 ve 2018'de de iki kişi bir piton yılanı tarafından yutulmuştu.
Pitonlar avlarını tek parça halinde yutuyor ve karınları genişleyebiliyor.
Singapur Doğal Yaşam Rezervi'nden uzman Mary-Ruth Low, pitonların genellikle sıçan ya da diğer hayvanları yediğini ancak belli bir boyuta ulaştıkları zaman doymadıkları için bu hayvanlarla yetinmediklerini söylüyor.
Low'a göre pitonlar bu kez inek ya da büyük domuzları avlamaya başlıyor.
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Endonezya'da piton yılanı bir kişiyi yutarak öldürdü/endonezya-da-piton-yilani-bir-kisiyi-yutarak-oldurdu-3533093
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