Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 102 kişi yaralandı
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat yapılan yatılı okul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin yaralandığı bildirildi.
- 1
Polis ve arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Doğu Cava'daki Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul binasının çöktüğü belirtildi.
- 2
Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 102 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
- 3
Arama ve kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit basına yaptığı açıklamada, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin katıldığı çalışmaların sürdüğünü ve enkaz altında mahsur kalanlara su ve oksijen sağlandığını aktardı.
-
- 4
Sigit, çalışmalarda, ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak hala hayatta olanları kurtarmaya odaklandıklarını dile getirdi.
Tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü öne sürüldü ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.