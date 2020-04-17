Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısında rekor artış

AA

KUALA LUMPUR/ Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde etkisini gösterdiği Endonezya'da günlük vaka artış sayısında rekor kırıldı.

Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 407 artışla 5 bin 923'e yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, iyileşenlerin sayısının 59 artışla 607, can kaybının da 24 artarak 520 olduğunu ifade etti.

Günlük vaka sayısında rekor artış yaşanan Endonezya, Güneydoğu Asya'da Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü ülke oldu.

Öte yandan Ulema Meclisi Genel Sekreteri Anwar Abbas, salgın nedeniyle yoksul ailelere, komşulara ve virüs mağdurlarına yardım edilmesi çağrısı yaptı.

Abbas, bu zor dönemde, yardıma muhtaç kişilere zekat ve sadaka gibi çeşitli bağışlarla toplum arasındaki bağı güçlendirmenin önemini vurguladı.

- Malezya'da günlük vaka artışında düşüş

Malezya'da vaka sayısı son 24 saatte 69 artarak 5 bin 251'e, toplam vefat sayısı da 86'ya yükseldi.

Bugün 201 kişinin taburcu edilmesiyle ülkede toplam iyileşen sayısı da 2 bin 967'ye çıktı.

Malezya'da 15 Mart'tan bu yana en düşük günlük vaka artışı yaşandı.

Diğer yandan hükümet, Ulusal Yardım Paketi kapsamında dar gelirli kategorisindeki 6,5 milyon vatandaşa en az 4,8 milyar Malezya Ringgiti (7,6 milyar TL) yardım ödeneğinde bulunulduğunu açıkladı.

- Japonya'da vaka sayısı 10 binin üzerinde

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 385 artarak 10 bin 393'e başkent Tokyo'da 201 artarak 2 bin 796'ya çıktı.

Ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 209'a yükseldi.

- Tayland'da günlük vaka artışı düşüyor

Günlük vaka artışının giderek düştüğü Tayland'da ise son vaka sayısı 24 saatte 28 artarak 2 bin 700 oldu.

Vefat sayısı ise bir kişinin yaşamını yitirmesiyle 47'ye yükseldi.

Ülkede iyileşen sayısı da 98 artarak 1689'a çıktı.

,Ahmet Furkan Mercan,Ömer Faruk Yıldız