Endonezya'da Kovid-19 vaka artış hızı düştü

Kovid-19 ile Mücadele Timi Başkanı Doni Monardo, yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vaka artış hızının yüzde 11 azaldığını belirtti.
Vaka artış hızındaki düşüşe rağmen tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çizen Monardo, önlem ve uyarılara uyulması halinde yeni vakaların daha da azalacağını ümit ettiğini söyledi.
Monardo, başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için el sıkışma ve sarılma gibi alışkanlardan da kaçınılması gerektiğini vurguladı.
- Sosyal yardımlar için ''şeffaflık'' çağrısı
Devlet Başkanı Joko Widodo da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde yapılan sosyal yardımların şeffaf şekilde dağıtılması çağrısı yaptı.
Yardımlardan kimlerin yararlanabileceği ve yardımların içeriği konusundaki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini dile getiren Widodo, çalışmaların hızlandırılarak tüm yardımların bu hafta içinde teslim edilmesini istedi.
Endonezya'da Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 395 artarak 11 bin 587’ye yükseldiği ve ölü sayısının 19 artarak 864’e, iyileşenlerin sayısının da 78 artarak 1954’e çıktığı açıklandı.
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