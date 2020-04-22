Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle ramazan ayı için tedbirler artırılıyor

AA

Endonezya’da salgının ortaya çıktığı mart başından bu yana vaka ve ölü sayısının giderek artması üzerine hükümet, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ramazan ayına yönelik yeni tedbirler almaya başladı.

Belirli bölgelerde uygulamaya konulan sosyal kısıtlamalara ek olarak ülkede gelenek haline gelen eve dönüş yolculuğunun habercisi olarak bilinen ramazan ayında şehirler arası yolculuğa yasak getirildi.

Yasağın 24 Nisan’dan itibaren geçerli olacağını açıklayan yetkililer, denetimlerin sıkı olacağını ve yasağı ihlal edenlere yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Gurbette çalışan milyonlarca Müslüman, yasak kararıyla ramazan ayı ve bayram sevincini ailesinden uzakta yaşamak zorunda olacak.

- Salgına karşı ramazan ayı için özel rehber hazırlandı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Din İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 maddelik rehberde, ramazan ayı boyunca ibadetlerin uygulanmasına ilişkin öneriler yer alıyor.

Sahur, iftar, mukabele ve teravih namazı gibi ibadetlerin evde yapılmasının gerektiği vurgulanan rehberde, bu yıl özel dernekler, kamu kurumları ve cami gibi yerlerde toplu iftar programlarının olmayacağı belirtildi.

Ayrıca teması en aza indirecek şekilde zekat ve sadakaların internet üzerinden transfer edilmesinin yanı sıra insanların ev ziyareti yerine sosyal medya aracılığıyla sesli ve görüntülü görüşmeler yapması istendi.

Başkent Cakarta, Bandung, Pekanbaru ve Makassar gibi sosyal kısıtlamaların uygulandığı bölgelerde ise tüm ibadethaneler hizmete kapatıldı.

- ''Temel gıda ihtiyaçlarında sorun yaşıyoruz''

Ülke genelinde insanlar, salgının gölgesinde imkanları dahilinde ramazan hazırlığı yapmaya çalışırken, başta Cakarta olmak üzere birçok kentteki alışveriş merkezi ve pazarlarda yaşanan ramazan alışverişi heyecanının yerine bu yıl sessizliğin hakim olduğu görülüyor.

Bogor bölgesinde bakkal işleten Herman Tanjung, ''Virüs nedeniyle işlerimiz durgun. Zaten fiyatları giderek artan pirinç, şeker ve yağ gibi temel ihtiyaçları da bulmakta zorlanıyoruz. Bu yüzden müşterilerime karşı kendimi mahcup hissediyorum.'' dedi.

Tanjung, salgın nedeniyle 50 kilogramlık şeker çuvalının son 2 haftada 520 bin rupiahtan (yaklaşık 34 dolar) 850 bin rupiaha çıktığı bilgisini paylaştı.

Müşterilerden 65 yaşındaki Sri Maryani Mokoginta, hükümetin halka yeterli yardımda bulunmadığını belirterek ''Yetkililer bize hiç yardımda bulunmadı. Şu ana kadar da sadece bölgemdeki camiden iki kez gıda yardımı alabildim. Acilen destek gönderilmeli ki gıda gibi temel sorunlarımızı çözelim.'' şeklinde konuştu.

- ''Camide kurallara uygun hareket ediyoruz''

Hükümetin uyarılarına uygun bir şekilde hareket ettiklerini söyleyen Bogor’daki El-Hicri Camisi’nin imamı Muhammed Kustulani, ''Cami cemaatimiz maske kullanıyor ve saflar arasında aralık bıraktık. Camideki tüm halıları çıkardık ve herkes kendi seccadesini getiriyor. Her yeri dezenfekte ediyoruz.'' dedi.

Kustulani, ramazanda kısıtlı cemaatle teravih kılmayı planladıklarını ve olumsuz bir durum halinde programlarını iptal edebileceklerini belirtti.

Başkentte yaşayan 69 yaşındaki Ide Anantha, salgının yayılmasını engellemek için hükümetin toplu iftar yasağı ve camiye gidilmemesi gibi çeşitli önerilerine vatandaş olarak uymak zorunda olduklarını söyledi.

Bu arada, sosyal kısıtlamaların uygulandığı bölgelerde kapalı olması gereken camilerden bazılarının hala açık olması dikkati çekiyor.

- Yemek satıcıları geçim kaygısı taşıyor

Cakarta’da tezgahta yiyecek satışı yapan 31 yaşındaki Hendry Saputra, başkentte geçen aydan bu yana geçerli olan kısıtlamalardan dolayı müşterisinin giderek azaldığını ve gelirinin de düştüğünü kaydetti.

Saputra, ramazan ayı için toplu iftar yasağıyla müşterilerinin daha da azalacağından dolayı geçim endişesi taşıdığının ifade etti.