Endonezya'da Kovid-19 görülen en az 451 kişinin karantinada hayatını kaybettiği bildirildi

Ülke basınındaki habere göre, Kovid-19 Raporu koalisyonunun önde gelen isimlerinden Ahmed Arif, düzenlediği basın toplantısında, Endonezya'daki salgına dair hazırladığı raporu açıkladı.
Halkın şikayetleri, sosyal medya ve yerel basından elde ettiği verilere göre, Endonezya'da en az 451 kişinin karantinada hayatını kaybettiğini belirten Arif, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının açıklanandan fazla olabileceğini öne sürdü.
Basın toplantısında konuşan CISDI'nin kurucusu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un danışmanı Diah Saminarsih de verilerin doğrudan Batı Java'daki 100 sağlık merkezindeki çalışanlarca toplandığını kaydetti.
Saminarsih, karantinadaki ölümlerin çoğunun hipertansiyon ve diyabeti olan yaşlı hastalarda meydana gelen oksijen satürasyonundaki ani düşüş nedeniyle görüldüğünü ifade etti.
Ülkedeki sağlık tesislerinin doluluk oranının yüksek olduğuna işaret eden Saminarsih, kırsal alanlardaki sağlık merkezlerinde de sınırlı sayıda tıbbi personel ve cihaz bulunmasının da Kovid-19 hastalarına acil yardım ve müdahaleyi olumsuz etkileyerek salgın kaynaklı ölü sayısının artmasına neden olduğunu anlattı.
- Endonezya'da vaka sayısının gelecek hafta düşmesi bekleniyor
Endonezya'da hükümet, 10 gündür uygulamaya alınan sıkı Kovid-19 tedbirleriyle günlük vaka sayısının kontrol altına alınmasını hedefliyor.
Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Panjaitan, 3 Temmuz'dan bu yana uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Java ve Bali adalarındaki halk hareketliliğinin yüzde 10-15 oranında azaldığını söyledi.
Panjaitan, günlük vaka sayısının yaklaşık 35 ila 40 bin arasında değiştiğini ve bunu 30 binin altına indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Ülkede toplam 2 milyon 567 binden fazla vaka görülürken, şimdiye kadar salgına bağlı 67 binden fazla ölüm gerçekleşti.
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