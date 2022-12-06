Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişkiye yasak getiren yasa onaylandı

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Endonezya Parlamentosu, evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklayan ve bir yıla kadar hapis cezası verilebilecek yasayı onayladı.

Parlamentoda onaylanan yeni değişiklikle birlikte, evlilik dışı cinsel ilişkiye bir yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Parlamentodan geçen kanun değişikliğinin uygulanması için devlet başkanı tarafından imzalanması gerek ve söz konusu değişikliğin uygulanmasının 3 yılı bulabileceği ifade edildi.

Şu anda Endonezya'da evli bireylerin eşleri dışında biriyle cinsel ilişki yaşaması yasak, ancak evlilik öncesi birliktelik yasak değildi.

2019'da gündeme gelen yasa tasarısı ülkede protestolara neden olmuştu.

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