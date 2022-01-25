Eğlence mekanı ateşe verildi: 19 kişi öldü!

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Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın doğusundaki Batı Papua eyaletinin Sorong kentinde gruplar arasında çıkan çatışmada en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Soron Emniyet Müdürü Ary Nyoto Setiawan, yaptığı açıklamada, dün gece saat 23.00'te başlayan çatışmanın, 22 Ocak'ta başlayan gerginliğin devamı olduğunu belirtti.

Setiawan, çatışmada en az 19 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Eyalet polis sözcüsü Komiser Adam Erwindi yaptığı açıklamada, bir kişinin bıçakla yaralanma sonucu 18 kişinin ise yangında hayatını kaybettiğini ifade etti.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Endonezya'nın Papua Yeni Gine'ye komşu bölgesinde yerli halkın kendi kaderini tayin hakkını savunan bazı ayrılıkçı hareketler ve silahlı örgütler faaliyet yürütüyor.