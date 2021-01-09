Endonezya'da bir yolcu uçağıyla iletişim kesildi!

HABERTURK.COM

Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait bir yolcu uçağıyla kalkıştan kısa süre sonra iletişimin kaybedildiği açıklandı.

Havayolu şirketi bir açıklama yapmadan önce uçuşla ilgili detaylı bilgi toplandığını belirten bir açıklama yayınladı.

Başkent Cakarta'dan kalkan uçağın Pontianak şehrine gitmek üzere havalandığı belirtildi. Boeing 737-500 tipi uçakla iletişim kesilmeden önce, uçağın 1 dakikadan kısa bir sürede 10 bin feet irtifa kaybettiği ifade edildi.

Endonezya medyasında yer alan haberlere göre, uçakta beşi çocuk, biri bebek olmak üzere mürettebat dahil 62 kişi bulunuyordu.

Endonezyalı yetkililer, uçağın enkazı olduklarını düşündükleri bir enkaza ulaştıklarını açıkladı.