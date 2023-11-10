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        Haberler Yaşam Endonezya'da 62 yıl aradan sonra uzun gagalı dikenli karıncayiyen görüldü

        Endonezya'da 62 yıl aradan sonra uzun gagalı dikenli karıncayiyen görüldü

        Endonezya'nın güneyindeki Papua eyaletindeki Cyclops Dağları'nda 62 yıl aradan sonra uzun gagalı dikenli karıncayiyen görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:52 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:54
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        62 yıl aradan sonra görüldü
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        Oxford Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cenderawashih Üniversitesi ile Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansının (BRIN) da dahil olduğu araştırma ekibi, Cyclops Dağları'nda ortak keşif gezisi düzenledi.

        Ekip, Cyclops Dağları'na kurdukları uzaktan takip kameralarıyla, dikenli karıncayiyeni görüntüledi.

        Araştırma ekibi ayrıca keşif gezisinde, en son 2008'de görülen bal yiyen bir kuş türü ve çeşitli böcek türlerine rastladı.

        Araştırmacılar tarafından sadece bir kez 1961'de görüntülenen ve tek delikliler (monotremata) takımından olan uzun gagalı dikenli karıncayiyen, diğer memelilerin aksine yumurtlayarak çoğalıyor.

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        Adını ünlü doğa bilimci İngiliz Sir David Attenborough'dan alan dikenli karıncayiyen, tek deliklilerin geriye kalan 5 türünden birisi.

        Attenborough'un uzun gagalı dikenli karıncayiyeni, bugüne kadar Cyclops Dağları dışında hiçbir yerde görülmemişti.

        Bulunmaları oldukça zor olan dikenli karıncayiyenler, Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) nesli tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alıyor.

        Haberin görseli Reuters'ın videosundan servis edilmiştir.

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