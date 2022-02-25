Endonezya'da 6,2'lik deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kuzeyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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