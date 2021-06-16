Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!

Reuters

Endonezya'daki Maluku Adaları yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede bulunanlara yüksek noktalara çıkma çağrısı yapıldı.

Depremin, yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği aktarıldı.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmezken bölge sakinlerine tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer tsunami ihtimaline karşı vatandaşları uyardı ve yüksek bölgelere çıkma çağrısı yaptı.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, depremin ardından su seviyesinin yarım metre yükseldiği bilgisini paylaştı.

Depremin ardından bazı binalarda hasar meydana geldiği belirtildi.