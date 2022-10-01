Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, Sibolga şehrinin 40 kilometre kuzeydoğusunda ve 13,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, deprem nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.