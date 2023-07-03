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Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Giriş: 03.07.2023 - 08:28 | Güncelleme: ABONE OL
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
AA

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,4 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Abepura bölgesinin 135 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

13 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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