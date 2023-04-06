Arıların doğanın dengesi olduğunu vurgulayan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, şöyle konuştu: "Bilim insanları ne diyorlar, 'Hiç arı kalmadığı zaman dünyanın sonu geldi demektir' diyorlar. Çünkü aşılama arılar vasıtasıyla, dünyanın her yerinde o şekilde oluyor. Bu anlamda öncelikle ilaçlama yapan çiftçilerimizin dikkatli olması, aynı zamanda arıcılarımızın da sabahleyin kovanları açarken, biraz daha çevreye şöyle bir göz kulak verip, dikkatli olma noktasında yarar var diye düşünüyorum. Zaten her sene oluyor. Toplu ölümler oluyor. Maalesef bir türlü bunu engelleyemiyoruz ama çiftçimiz de bilsin ki, kendi ayağına kurşun sıkıyor."