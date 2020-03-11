11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enderunlu çocuklar, MİG mekatronik proje yarışmasında ilk üçe girdi
Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, bu yıl beşincisi düzenlenen Marmara Mekatronik ve İnovasyon Günleri'nde (MİG) katıldıkları yarışmada 2 projeyle ilk üçe girmeyi başardı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bünyesindeki akademisyenler ve Marmara Üniversitesi öğrenci kulüpleri tarafından organize edilen mekatronik proje yarışması temalı "Mekatronik ve İnovasyon Günleri" (MİG),7-8 Mart'ta düzenlendi.
Türkiye genelinde mühendislik ve teknolojik alanlarda eğitim alan öğrencilerin ve ilgili kişilerin projelerini aynı platformda yarıştırma imkanı sunan robot ve bilimsel proje etkinliğine, Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezinde eğitim gören öğrenciler de katıldı.
Vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri, meslek yüksek okulları, lise ve ortaokul öğrencileri ile yurt dışından, uluslararası üniversitelerden de yarışmacıların katıldığı platformda öğrencilerden Hasan Mahmut Kaykun, "Dijital Su Sigortası" projesiyle ikinci, Nisanur Yıldırım da "Newton'un Kaskı 4.0" projesiyle üçüncü oldu.
"Newton'un Kaskı 4.0" projesi sayesinde kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Motosiklet sürücüsü kaskı takmadığı zaman motosiklet çalışmıyor. Kaza olması durumunda ise 112 Acil Servise olay yerinin konumu otomatik olarak gönderiliyor.
"Dijital Su Sigortası" projesiyle ise su basma olaylarının son bulması hedefleniyor. Tesisatta olası bir sızıntı anında tespit ediliyor ve arıza yeri kullanıcının cep telefonuna mesaj olarak geliyor. Bu sırada vana da kapatılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, geleceği inşa edecek gençlikten umutlu olduğunu belirtti.
Öğrencilerin temel anlamda mekatronik kapsamında merak duygularının, araştırma, sorgulama ve bu alanda öğrenme isteklerinin tetiklenmesini sağlayan yarışmada başarılı olan çocukları tebrik eden Çağırıcı, öğrencilerin projeleriyle gelecekte ülkesine ve milletine yararlı işler yapacaklarına inandığını ifade etti.
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