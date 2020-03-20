20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak (Tüm dünyada görülen salgın) ilan ettiği koronavirüs yakalanan ünlü isimlerin sayısı artıyor.
Ünlü oyuncular, NBA yıldızları ve futbolcular hastalığa yakalanırken ülkemizde de ünlü doktor Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.
Son günlerde katıldığı televizyon programlarında koronavirüse karşı doğal beslenme ve bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalar konusunda bilgiler veren Saraç da Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınmıştı.
Koronavirüs testi yapılan Saraç'ın sonuçlarını eşi Benan Hanım açıkladı. Benan Kurtuluş Saraç sosyal medya hesabından sonuçların "Negatif" çıktığını söyledi.
Show TV'de canlı yayınlanan Zahide Yetiş'le programına telefonla bağlanan Ender Saraç'ın eşi Benan Hanım, eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı:
“Pazartesi akşamı hastaneye gitmek istediğini söyledi. Ateşi yoktu ama şöyle bir durum var. Tabii yılların uzman doktoru ve kendisini dinlemeyi yine en iyi o bilir. Fazla detayını sormadım sağlık konusunda pinpiriklidir. Şu anda hepimizin duyarlı olması gereken bir süreç. Hastaneye kendisi gitti ve testin yapılmasını da yine kendisi istedi. Biz rahattık, çocuklar olduğu için ben kendisiyle gitmedim.Telefonla konuştuk ve konuşuyoruz, kötü durumda değil, solunum cihazına bağlı değil test sonucunu bekliyor. Üst solunum yollarında sıkıntı yaşadığını fark etmiş ve akut olarak gelişmiş. Aynı gün de kontrole gitti testi de kendisi yaptırmak istediğini söyledi o zamandan bu yana bekliyoruz. Lütfen yalan yanlış haberlere itibar edilmesin.”
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