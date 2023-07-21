Nadir bir doğum lekesiyle dünyaya gelen Winry güzelliği yeniden tanımlıyor
Çok nadir bir durumla hayata gözlerini açan Winry, yüzünün büyük bir kısmını kaplayan bir doğum lekesine sahip. Bu, zaman zaman ailenin olumsuz görüşlerle mücadele etmesine neden olsa da Winry'nin ebeveynleri kızlarının etkilenmesine izin vermiyor.
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Nicole Lucas Hall, iki çocuk annesi. İkinci çocuğu olan Winry'i kucağına aldığında yüzünü kaplayan bir doğum lekesiyle karşılaştı.
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Çift, kızlarının doğum lekesi karşısında fazlaca endişelendi ve bunun büyük bir sağlık sorununa işaret edip etmediği konusunda meraklandı.
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Ancak Winry detaylıca muayene edildi. Doktorlar, bebeğin gayet sağlıklı olduğunu ve her 50 bin doğumdan birinin, konjenital melanositik nevüs (CMN) olarak bilinen nadir bir durumla gerçekleştiğini söyledi.
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Nicole, kızıyla ilgili paylaşım yapmaya başlayınca toplumdan birçok eleştiri aldığını söylüyor hatta dışarı çıktıklarında onaylamayan bakışlarla da karşılaştıklarını ifade ediyor.
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Ancak Nicole bunları ciddiye almıyor ve söylenen her olumsuz cümlenin kaynağını cehalet olarak nitelendiriyor.
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Şimdi çift hem kızlarının hem de oğullarının özgüvenli birer birey olmaları için çabalıyor.
Kaynak: BrightSide Fotoğraf: Nicole Lucas Hall Instagram
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