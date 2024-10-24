En zorlu kirleri bile çözebilirsiniz: Buzdolabından mikrodalgaya tüm beyaz eşyalar için temizlik rehberi!

DERİN TEMİZLİK

Düzenli aralıklarla derinlemesine temizlik yapmak için çekmeceleri ve rafları çıkarın. Kapı contalarını da ihmal etmeden tüm yüzeyleri silin. Düzenli bir buzdolabı daha iyi bir organizasyon sağlar ve kötü kokuların önüne geçer.