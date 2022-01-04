Holmes'un şirketi 9 milyar dolar değere ulaşmış, Forbes gibi dergilere kapak olmuş, kendisinden 'Bir sonraki Steve Jobs olarak' bahsedilmiş ve Henry Kissinger'dan Rupert Murdoch'a dünyanın en zengin isimlerinden milyon dolarlık yatırımlar almıştı. Medya devi Murdoch'un yatırımının 120 milyon sterlin olduğu belirtilmişti.