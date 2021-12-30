2021 yılı küresel ekonomi açısından pek çok belirsizliğe sahne oldu. Koronavirüs salgını ekonomiler üzerinde kara bulut gibi folaşmaya devam ederken, bozulan küresel lojistik zincirler ve artan emtia fiyatları dünya genelinde enflasyonun yükselmesine yol açtı.
Bu durum orta ve alt sınıfları zorlarken dünyanın en zengin insaları 2021'de borsadaki yükselişlerin etkisiyle servetlerine servet kattı. Küresel pay piyasaları için gösterge kabul edilen MSCI Dünya Endeksi 2021'de yüzde 20 yükseldi. S&P 500'deki yükseliş de yüzde 30'u buldu. Dev teknoloji firmalarının yer aldığı Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 24 yükseliş kaydetti.
1.5 TRİLYON DOLARI AŞTI
Borsalardaki yükselişlerin sayesinde dünyanın en zengin 10 insanı 2021'de servetlerini 402.1 milyar dolar arttırdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alan verilere göre söz konusu 0 kişinin toplam serveti böylece 1.5 trilyon doları aştı.
TESLA'YLA BERABER ZİRVEYE ÇIKTI
Yaşanan 402.1 milyar dolarlık artışın 121 milyar doları Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan geldi. Musk'ı dünyanın en zengin insanı konumuna yükselten servet artışı Tesla hisselerindeki hızlı yükseliş sayesinde yaşandı. Tesla hisseleri bu yıl yüzde 48 yükselirken, firma 1.1 trilyon dolarla dünyanın en değerli otomotiv üreticisi oldu.
Benzer şekilde Amazon Kurucu ve CEO'su Jeff Bezos da hisselerdeki yükselişten faydalandı. Amazon hisseleri bu yıl yüzde 6 yükselirken Bezos'un serveti de 4.5 milyar dolar yükseldi.
Lüks markaları bünyesinde barındıran LVMH'nin Kurucusu Bernard Arnault da şirket hisselerinin bu yıl yüzde 42 değer kazanmasıyla servetini 61.3 milyar dolar artırdı. 176 milyar dolarlık servetle dünyanın en zengin 3. kişisi oldu.
Microsoft Kurucusu Bill Gates de hayır işlerine büyük paralar ayırmasına rağmen yine hisselerdeki değerlenme sayesinde yılı sene başına göre daha zengin kapatmaya hazırlanıyor. Microsoft hisseleri bu yıl yüzde 57 yükselirken Gates'in serveti de 7.1 milyar dolar arttı. Firmanın eski CEO'su Steve Ballmer'ın seveti de bu sayede 41.2 milyar dolar yükseldi.
GOOGLE HIZLI YÜKSELDİ
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Google Kurucuları Larry Page ve Sergey Brin sırasıyla servetlerini 47.4 ve 45.1 milyar dolar artırdı. Bunda Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in yıl genelinde yüzde 70 değerlenmesi etkili oldu. Facebook hisseleri bu yıl yüzde 27 değer kazanırken firmanın kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti de 27.3 milyar dolar arttı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!