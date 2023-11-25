'En yüksek sürekli ses' mavi balinalardan çıkıyor

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Mavi balinalar, on yıllar önce avcılık nedeniyle yok edildikleri Hint Okyanusu'nun bir bölümünü tekrar kendilerine yuva ediniyor.

AA'nın BBC'den aktardığı haberine göre, araştırmacılar, söz konusu bulguya, Afrika'nın doğusunda bir ada ülkesi olan Seyşeller'de deniz tabanına su altı mikrofonları yerleştirerek ulaştı.

Araştırmacılar, bir yıl boyunca su altı mikrofonları ve kayıt cihazlarıyla her gün saatte 15 dakika kayıt alarak mavi balinaların çıkardığı sesleri inceledi.

Elde edilen bulgular mavi balinaların bölgede aylarca kaldığını gösterirken, araştırmacılar da bu gelişmenin mavi balinaların bu bölgede üreyebileceği anlamı taşıdığını söylüyor.

Balina avcılığı nedeniyle 1960'larda bölgedeki popülasyonlarının yok edilmesinin ardından mavi balinaların tekrar Hint Okyanusu'nda görülmesi, bölgeyi tekrar yuva edindiklerini gösteriyor.

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Araştırmanın baş yazarı Dr. Kate Stafford, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Hayvanları kitlesel ölçekte öldürmeyi bırakır ve onlara toparlanma şansı verirseniz, iyileşebilecekleri ortaya çıkıyor" dedi.

Stafford, bu gezegende var olmuş en büyük hayvanların nereye döndüklerini öğrenmek istediklerini ve Seyşeller civarında bir popülasyonun bulunduğunu bilmenin inanılmaz heyecan verici olduğunu söyledi.

Seyşeller'in mavi balinalar için önemli olabileceğini kaydeden Stafford, "Üreme mevsimi boyunca şarkı söylüyorlar ve diğer balinalar hakkında bildiklerimize dayanarak şarkı söyleyenlerin muhtemelen erkek olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Seyşeller'in bir üreme alanı olma potansiyeli var" diye konuştu.

Stafford, mavi balinaların çıkardığı seslerin 188 desibelde 15 ila 20 saniye sürdüğünü ve bunun da bir jet motorunun çıkardığı sese eş değer olduğunu ifade ederek, bunun hayvanlar alemindeki 'en yüksek sürekli ses' olduğunu vurguladı.

Araştırma, 'Journal of Endangered Species Research' dergisinde yayımlandı.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.