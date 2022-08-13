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En yüksek emekli promosyonu veren bankalar açıklandı! 2022 en yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon ödemesi 8 bin TL'ye ulaştı!

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar açıklandı! 2022 Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyonu veren bankalar yaklaşık olarak 14 milyon emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL olmasıyla bankaların promosyon yarışı hız kazandı. Memur-Sen'den emekli promosyon ödemeleri hakkında son dakika açıklaması geldi. İşte 2022 emekli promosyonu veren bankalar listesi ile merak edilenler...

13.08.2022 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapılan son düzenleme ile bazı bankaların 7. 500 TL'yi aşan emekli promosyon ödemeleri sonrasında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi en yüksek emekli promosyonu veren bankaların hangileri olduğuna ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Türkiye Finans, DenizBank, Akbank, Yapı Kredi, TEB ile 2022 emekli promosyonu veren bankalar listesi...

  • MEMUR'SENDEN PROMOSYON ÇAĞRISI!

    Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, emekli promosyon ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öner, “Kamu görevlileri için bankalara yatırılan parasal miktar büyük oranda artmasına rağmen geçmiş dönem itibariyle yapılan anlaşmalar gereği kamu görevlilerine verilen promosyon ödemeleri düşük kalmıştır. Bu çerçevede, yeni yapılan anlaşmalarda ödenen promosyon ödemeleri ile geçmiş dönem promosyon ödemeleri arasında uçurum oluştuğu gerçeği görülmeli, promosyon ödemelerinin kamu görevlilerinin emek ve ücretlerinden kaynaklanan bir hak olduğu unutulmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

  • EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

    Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 7 bin 500 TL'ye varan emekli promosyonu imkanı sunuyor. Yeni sözleşme rakamlarının güncellenmesiyle ortaya çıkan yaklaşık 2 bin liralık fark da bankaların bildirimine göre hesaplara yatırılacak. 

  • EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

    Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar.

    Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden vey a e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

  • HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALABİLİR?

    Emekli maaşı ödemesi alan her emekli banka seçerek promosyon ödemeleirni alabilir. Eski ve yeni tüm emekliler promosyon kampanyalarından yararlanabilir.

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