Yapılan son düzenleme ile bazı bankaların 7. 500 TL'yi aşan emekli promosyon ödemeleri sonrasında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi en yüksek emekli promosyonu veren bankaların hangileri olduğuna ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Türkiye Finans, DenizBank, Akbank, Yapı Kredi, TEB ile 2022 emekli promosyonu veren bankalar listesi...