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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "En yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti" - İş-Yaşam Haberleri

        "En yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti"

        Ticaret Bakanı Bolat, "Dış talepte gözlenen zayıf seyre rağmen ihracatımızdaki artışlar devam ediyor" ihracatımız yüzde 2,3 artışla 22 milyar dolar oldu. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:21
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        "En yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti"
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

        Zayıf dış talebe rağmen ağustosta ihracat rekoru kırıldığı bilgisini veren Bolat, söz konusu ay itibarıyla son 1 yıllık mal ihracatının 262 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldiğini bildirdi.

        Bolat, ağustosta ithalatın yüzde 10,7 düşüşle 27 milyar dolara gerilediğini, son 1 yıllık ithalatın ise yüzde 8,3 ve 31 milyar dolarlık azalma ile 340,7 milyar dolara düştüğünü kaydetti.

        Ağustosta son 1 yıllık dış ticaret açığının yüzde 33,6 düşüş ve 39,9 milyar dolar azalışla 78,7 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, "İhracatın ithalatı karşılama oranı 10,3 puan artışla Ağustos 2024'te yüzde 81,5'e, 9,1 puan yükselişle yılın 8 ayında yüzde 75,7'ye, 8,8 puan artışla son 1 yılda yüzde 76,9'a yükseldi" değerlendirmesinde bulundu.

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        Bakan Bolat, son 12 aylık cari işlemler açığının da Temmuz 2024 itibarıyla 19,1 milyar dolara gerilediğine dikkati çekerek, Mayıs 2023'teki 57 milyar dolara kıyasla 37,9 milyar dolarlık bir azalışın gerçekleştiğini belirtti.

        İhracattaki artış ve ithalattaki azalışın Türkiye'de makroekonomik istikrarı güçlendirirken büyüme kompozisyonunun, net ihracat katkısı temelli bir yapıya dönüşmesini sağladığını vurgulayan Bolat, bunun enflasyonun düşürülmesi çabalarına katkı verdiğini aktardı.

        Bolat, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından açıklanan güncel tahminlere göre, Türkiye'nin önemli ticaret ortağı olan Euro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 0,7 ile düşük bir büyüme öngörüldüğüne işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Dış talepte gözlenen zayıf seyre rağmen ihracatımızdaki artışlar devam ediyor. Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğinde üretilen ağustos ayı dış ticaret verilerine göre, ihracatımız yüzde 2,3 artışla 22 milyar dolar oldu. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti. Yılın 8 ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 170,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artışla 262 milyar dolara ulaştı."

        "SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT ARTIŞI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

        Bakan Bolat, ithalatın yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 düşerek 225,7 milyar dolar olduğunu, aynı dönemde dış ticaret açığının yüzde 33,5 azalışla 54,9 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

        Türkiye'nin katma değerli ve inovasyon odaklı üretimle küresel ticaretteki rekabetçiliğinin güçlendiğine vurgu yapan Bolat, şunları kaydetti:

        "Ticaret Bakanlığı olarak ihracat için destek programlarımız, yurt dışı ticaret diplomasi faaliyetlerimiz, yurt dışı temsilciliklerimiz ve dünyadaki güç konjonktürde bile cansiperane ihracat için koşturan ihracatçılarımızla beraber 'sürdürülebilir ihracat artışını' sağlamak üzere çalışmalarımızı azim ve kararlı şekilde sürdürüyoruz."

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