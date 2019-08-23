23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
21 yaşındaki ümit milli futbolcu Fatih Kuruçuk, yaptığı açıklamada, hedefinin İngiltere Premier Ligi'nde oynamak olduğunu ve stilini İspanyol savunma oyuncusu Gerard Pique'ye benzettiğini dile getirdi.
Fatih, son yıllarda birçok genç oyuncunun Avrupa'ya transfer olduğunu vurgulayarak, "Gerçekten bir Türk olarak gururla takip ediyorum. Ben de ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Bunun gerçekten çok uzun süreceğini düşünmüyorum. En yakın zamanda Avrupa'da forma giyeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"KULÜBÜME VE MENAJERİME ULAŞAN TEKLİFLER OLDU"
Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'nın, "Fatih Kuruçuk için 'Üç Büyükler' ve İtalyan ekibi Genoa'dan transfer teklifi aldık." sözlerinin hatırlatılması üzerine, genç stoper, şunları kaydetti:
"Kulübüme ve menajerime ulaşan teklifler oldu. Bunlardan birçoğu kamuoyunda yer aldı. Ancak sezon başında bir karar aldım. Başkanımız Süleyman Hurma ile konuşarak bu sezon da Fatih Karagümrük'te devam etme kararı aldım. 'Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum' dedim. İleride bu teklifler değerlendirilir. Kulübüm ve benim menfaatlerim doğrultusunda bir yol izlenir."
"A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN FORMASINI GİYECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM "
Ümit Milli Futbol Takımı'nda da top koşturan Fatih, "En kısa zamanda A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyeceğimi düşünüyorum. Saha içinde gösterdiğim performansla bunu hak ettiğimi düşünüyorum. İnşallah en yakın zamanda da A Milli Takım formasıyla karşınıza çıkarım." yorumunda bulundu.
"SÜPER LİG'E YÜKSELMEK İSTİYORUZ"
Fatih, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını aktararak, "Kaliteli bir kadromuz var. Bu sezon tek hedefimiz şampiyonluk. İnşallah şampiyon olup Süper Lig'e yükselmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Fatih, Kırmızı-siyahlı taraftarların kendilerini hiçbir yalnız bırakmadığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Onların desteğini her zaman hissediyoruz. Kalben ve ruhen hep yanımızdalar. Bizi iyi günde kötü günde yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da böyle devam edeceğine inanıyorum."
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