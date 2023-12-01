En ucuz ve en pahalı iPhone ne kadar oldu? 1 Aralık 2023 Apple iPhone, MacBook ve iPad fiyatları

Apple'dan yeni bir zam daha... Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir kullanıcı kitlesi olan teknoloji devi, ülkemizde sattığı tüm ürünlere zam yapıldığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak yeni zamlı iPhone, MacBook ve iPad fiyatlarına dair bilgileri derledik!