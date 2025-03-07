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        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER SON DAKİKA 7 Mart 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Hatay deprem ile sallandı! 7 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 7 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. AFAD verilerine göre, Hatay deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 07:21 Güncelleme: 07.03.2025 - 09:59
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        • 1

          Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 7 Mart 2025 son depremler listesi…

        • 2

          HATAY'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09:45'te Hatay6 ili Kırıkhan ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          ELAZIĞ'DA DEPREM

          Yer: Merkez (Elazığ)

          Tarih: 2025-03-07

          Saat: 01:41:59

          Enlem: 38.58167

          Boylam: 39.67417

          Derinlik: 7.0 ML

          Büyüklük: 3.2

        • 4

          KARADENİZ'DE DEPREM

          Yer: Karadeniz

          Tarih: 2025-03-07

          Saat: 00:20:38

          Enlem: 44.11028

          Boylam: 38.55639

          Derinlik: 6.91 ML

          Büyüklük: 3.4

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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