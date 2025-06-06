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        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER SON DAKİKA 6 HAZİRAN 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        Son depremler listesi 6 Haziran Cuma: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 07:49 Güncelleme: 06.06.2025 - 09:55
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          Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 6 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        • 2

          MUĞLA MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 3.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Muğla'nın Marmaris ilçesine 252.96 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 6.29 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        • 3

          6 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-06-06 06:10:27 38.19472 38.59361 7.0 ML 2.6 Battalgazi (Malatya)

          2025-06-06 00:28:54 34.40694 27.50056 6.29 MW 3.4 Akdeniz - [252.96 km] Marmaris (Muğla)

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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