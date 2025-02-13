Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Deprem fırtınasının yaşandığı Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntılar anbean kayıt altına alınıyor. İzmir ve Muğla açıklarında yaşanan depremler vatandaşlarda paniğe neden oluyor. AFAD verilerine göre, Sivas ve Isparta'da da deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Şubat 2025 son depremler listesi…