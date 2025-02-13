Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER SON DAKİKA HABERLERİ 13 Şubat 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Ege Denizi ve Isparta deprem ile sallandı! 13 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde sarsıntılar devam ederken Isparta deprem ile sallandı. 13 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 07:24 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Deprem fırtınasının yaşandığı Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntılar anbean kayıt altına alınıyor. İzmir ve Muğla açıklarında yaşanan depremler vatandaşlarda paniğe neden oluyor. AFAD verilerine göre, Sivas ve Isparta'da da deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Şubat 2025 son depremler listesi…

        • 2

          SİVAS’TA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşılan verilere göre, saat 06:57’de merkez üssü Sivas ili Şarkışla olan bir deprem kaydedildi.

          2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, zeminden 13.75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 3

          ISPARTA DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:54’te Eğirdir Gölü açıklarında Isparta ili Eğirdir ilçesinde hissedilen bir deprem kaydedildi.

          3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          13 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-02-13 06:31:28 36.62194 25.60083 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

          2025-02-13 04:24:49 36.53083 25.09694 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

          2025-02-13 02:02:38 36.5525 25.71639 6.91 MW 4.3 Ege Denizi

          2025-02-13 00:05:01 36.55222 25.48306 7.0 MW 4.3 Ege Denizi

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Habertürk Anasayfa