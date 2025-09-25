Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 25 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler: 25 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre, Erzurum'da deprem meydana geldi. İşte, 25 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 07:30 Güncelleme: 25.09.2025 - 21:47
          Son depremler listesi 25 Eylül Perşembe günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 25 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt buluyor. AFAD verilerine göre bugün en büyük deprem Erzurum'da meydana geldi. İşte detaylar…

          ERZURUM'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11.29'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Deprem, 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

          BALIKESİR’DE DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 02.58’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.4 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 10.62 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          25 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          2025-09-25 17:18:46 39.24056 28.13194 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-25 17:17:17 36.82306 33.79194 15.72 ML 2.6 Silifke (Mersin)

          2025-09-25 17:01:58 40.16861 31.82194 7.45 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)

          2025-09-25 16:52:26 38.15583 38.60861 10.37 ML 1.7 Pütürge (Malatya)

          2025-09-25 16:50:22 38.37778 38.89139 7.0 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)

          2025-09-25 16:31:55 39.25389 28.33417 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

