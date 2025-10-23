Son depremler listesi 23 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 23 Ekim Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 23 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen irili ufaklı tüm depremlerin verilerine ulaşılabiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 07.40'a kadar birçok ilde büyüklükleri 0.8 ile 2.7 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.
3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
