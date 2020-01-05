05 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece saatlerinde İzmir'in Urla ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Akdeniz On İki Adalar olarak açıkları de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. İşte 5 Ocak son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 5 OCAK 2020
|Büyüklük
|4.0 (Mw)
|Yer
|Ege Denizi, 21.06 km. Urla (Izmir)
|Tarih
|05/01/2020 - 01:11:29 (TS)
|Enlem
|37.9433 (K)
|Boylam
|26.4570 (D)
|Derinlik
|12.12 (KM)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 5 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.01.05 08:54:35 36.9762 35.2487 7.5 -.- 2.7 -.- SEYHAN (ADANA) İlksel 2020.01.05 08:09:44 38.8720 32.8775 5.0 -.- 2.2 -.- YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel 2020.01.05 06:54:34 39.4488 28.3338 5.4 -.- 2.0 -.- KIRCA-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2020.01.05 06:18:02 36.5070 27.7662 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2020.01.05 06:15:50 37.9705 43.0155 12.6 -.- 1.9 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2020.01.05 05:12:48 40.5985 28.9503 14.5 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2020.01.05 04:45:39 39.4277 42.0657 26.2 -.- 1.0 -.- ERENLER-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel 2020.01.05 04:44:11 37.9638 42.9797 6.0 -.- 1.8 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2020.01.05 03:13:31 40.8958 28.2310 1.6 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.01.05 01:20:53 40.7215 35.7163 9.6 -.- 2.8 -.- YUZBEYI-SULUOVA (AMASYA) İlksel 2020.01.05 01:11:28 37.8645 26.3683 16.2 -.- 4.3 4.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2020.01.05 00:48:00 40.8988 28.2045 8.6 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2020.01.05 00:08:16 36.4130 27.2962 5.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.01.04 22:10:58 40.1950 31.7903 5.0 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2020.01.04 22:03:46 39.4790 27.9595 6.9 -.- 1.7 -.- YESILDERE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2020.01.04 22:01:08 39.4740 27.9528 10.4 -.- 1.7 -.- YESILDERE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2020.01.04 20:58:29 39.1588 26.1283 8.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.01.04 20:48:17 39.1678 28.0507 5.4 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.04 20:13:03 40.7658 29.0423 10.7 -.- 3.1 2.7 CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
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