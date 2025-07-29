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        Haberler Bilgi Gündem En Son Depremler 29 Temmuz 2025 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç?

        Son depremler listesi 29 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Küçük büyük fark etmeksizin ülke genelinde meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde sorularına yanıt arıyor. AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi 29 Temmuz Salı verilerine göre, Antalya ve Kütahya deprem ile sallandı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 29 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 07:25 Güncelleme: 29.07.2025 - 07:25
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          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen Antalya ve Kütahya depremleri ile ilgili gelişmeler 29 Temmuz Salı bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. İşte, 29 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…

        • 2

          29 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

          2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;

          2025-07-29 06:58:25 39.25139 28.96861 7.2 ML 2.5 Simav (Kütahya)

          2025-07-29 00:49:15 36.81194 31.93306 6.87 ML 2.5 Gündoğmuş (Antalya)

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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