11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Balıkesir'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde insanlar sokaklara döküldü ve uzun süre panik yaşadılar. Son depremler araştırılmaya başlandı. 12 Aralık Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem listesini haberimizde derledik...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 18 KASIM 2019
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.11 13:22:00 35.2613 27.2272 6.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.11 13:02:32 39.4312 27.9220 10.3 -.- 1.9 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 12:47:00 39.4320 27.9277 3.5 -.- 2.6 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 12:31:48 39.4572 27.9518 8.5 -.- 2.1 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 12:19:59 35.9360 30.0763 5.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.11 11:35:13 40.5655 35.5787 26.9 -.- 1.7 -.- KALEBOGAZI-(AMASYA) İlksel 2019.12.11 11:17:57 39.4557 27.9503 5.5 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 11:16:37 39.4527 27.9547 7.5 -.- 1.6 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 10:54:59 40.7357 28.9938 10.9 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.12.11 10:54:05 40.7150 29.0113 8.0 -.- 1.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.12.11 10:39:46 37.2353 27.9188 0.0 -.- 1.5 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.12.11 10:16:08 35.9203 29.9808 8.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.11 10:03:42 37.2250 27.8850 0.0 -.- 1.8 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.12.11 10:01:32 39.4678 28.0192 11.7 -.- 1.5 -.- MECIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 09:59:48 39.5880 27.9038 16.2 -.- 1.4 -.- KUCUKBOSTANCI-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 09:58:58 37.1923 27.8708 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.12.11 09:55:27 39.4768 27.8657 13.4 -.- 1.4 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 09:51:51 39.4468 27.9213 9.2 -.- 2.1 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.11 09:45:06 39.4502 27.9350 8.5 -.- 2.5 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!