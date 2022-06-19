Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin yaz mevsiminde boğulma tehlikesi başta olmak üzere havuz ve denizlerden gelebilecek çeşitli risklere karşı anne babaları uyardı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl ortalama 400 bin kişinin hayatını suda boğulma nedeniyle kaybettiğine dikkat çeken Dr. Seçkin “Bu rakam ülkemizde de oldukça yüksek” dedi.



SESSİZ VE ANİDEN GELİŞİYOR

Suda boğulma vakalarının sessiz ve aniden geliştiğini belirten Dr. Şirin Seçkin “Filmlerde gördüğümüz gibi bir suda çırpınma tablosu oluşmuyor. Genellikle kişi aniden gözden kayboluyor ya da su üzerinde hareketsiz kalıyor” şeklinde konuştu. Böyle bir durumda saniyelerin çok önemli olduğunu belirten Dr. Seçkin “Hemen o kişiyi sudan çıkararak sırt üstü yatırmak, kalp masajı ve solunum desteği vererek ambulans çağırmak çok önemli” dedi.

EN RİSKLİ GRUP 1-4 YAŞ

Çocuklarda boğulma vakalarında en riskli grubun 1-4 yaş arası olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin “Her şey beş dakika içinde oluyor. Havuzlu evler en tehlikelisi ancak küvet, kuyu, süs havuzu, su dolu kova gibi aklınıza gelebilecek her türlü su kaynağı yazın tehlike oluşturuyor. O nedenle ebeveynler çok dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı. Dr. Seçkin daha büyük çocuklarda çok iyi yüzme bilenlerde de boğulma vakalarına sık rastlandığına dikkat çekerek “Şeker, hipoglisemi, epilepsi, kalp krizi ya da bayılma da suda boğulmaya neden olabiliyor. Çocuk büyük de olsa tek başına yüzmemesi en önemli önlem” dedi.

ENFEKSİYONLARA DA DİKKAT!

Havuz ve denizlerden kaynaklı bir başka tehlikenin enfeksiyonlar olduğunu ifade eden Dr. Şirin Seçkin “Bazı virüs ve bakteriler havuz suyunda uzun süre kalabiliyor. Çocuklarda yaz aylarında en çok dış kulak yolu enfeksiyonu gelişiyor” dedi. Dr. Seçkin “Aşısı tam olmayan bir çocuğu kesinlikle havuza sokmamak gerekiyor çünkü en korktuğumuz polio virüs yani çocuk felci virüsü de kapabilir” şeklinde konuştu.