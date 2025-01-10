En-Nesyri çıkışını sürdürüyor: Son 4 maç 6 gol!
Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri formunu artırıyor. Faslı golcü, son 4 maçta 6 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti
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Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri son 4 maçı boş geçmedi. Deneyimli futbolcu, Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile birlikte takımın gol yükünü çekiyor.
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Sarı lacivertli formayı 26 kez giyen En-Nesyri, bu maçların 14'üne 11’de başladı. 12 kez rakip fileleri havalandıran Faslı golcünün 2 de asisti bulunuyor.
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En-Nesyri, son 4 maçta da 6 gol atarak ön plana çıktı. Sezon başında adaptasyon sıkıntısı yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, son dönemdeki performansıyla takımın en formda oyuncularından biri oldu.
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RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'a 2 gol atarak yıldızlaşan Youssef En-Nesyri, İKAS Eyüpspor ile oynanan maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
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Faslı golcü, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa filelerini havalandırdı.
27 yaşındaki futbolcu, hava hakimiyeti ile de ön plana çıkıyor. En-Nesyri, bu sezon 8 kez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.