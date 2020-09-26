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HaberlerFutbolSüper LigBaşakşehir

"En kötü başlayan şampiyon" Medipol Başakşehir oldu

Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kaybeden geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir, geride kalan 62 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar içinde ilk 3 haftada galibiyet ve puan alamayan ilk ekip oldu.

26.09.2020 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL

Geçen sezonu Trabzonspor'un 4 puan önünde 69 puanla zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, bu sezona istediği gibi başlayamadı.

Geçen yıl ilk puanını 3. haftada Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla alan İstanbul temsilcisi, bu sezon ise sırasıyla Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e aynı skorlarla 2-0 mağlup oldu.

İlk 3 haftada kalesinde 6 gol gören Medipol Başakşehir, henüz fileleri havalandırmayı başaramadı.

BAŞAKŞEHİR'DEN EN KÖTÜ PERFORMANS

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar arasında bir sezona en kötü başlangıç yapan ekip oldu.

Süper Lig geçmişinde şampiyonluğa ulaşan 6. ekip olan turuncu-lacivertli ekip, daha önce mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor içinde en kötü ilk 3 maç performansı gösterdi.

Bu alanda Medipol Başakşehir'den önce en kötü performansı sergileyen Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştığı 1964-1965 sezonundan sonraki yıl çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi almıştı.

3'TE 3 YAPANLAR

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezon ilk 3 haftayı kayıpsız geçen 4 takım, bunu 16 sezonda başardı.

Galatasaray 7, Fenerbahçe 5, Beşiktaş 3 ve Bursaspor da 1 kez şampiyon olduktan sonraki sezonda ilk 3 maçını kayıpsız geçti.

ŞAMPİYONLARIN İLK 3 HAFTA PERFORMANSLARI

Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonlar ve bir sonraki sezonun ilk 3 haftasında sergiledikleri performans şöyle:

SezonŞampiyonGBM
1959Fenerbahçe210
1959-60Beşiktaş300
1960-61Fenerbahçe300
1961-62Galatasaray210
1962-63Galatasaray210
1963-64Fenerbahçe300
1964-65Fenerbahçe102
1965-66Beşiktaş210
1966-67Beşiktaş300
1967-68Fenerbahçe111
1968-69Galatasaray201
1969-70Fenerbahçe120
1970-71Galatasaray111
1971-72Galatasaray210
1972-73Galatasaray210
1973-74Fenerbahçe300
1974-75Fenerbahçe210
1975-76Trabzonspor210
1976-77Trabzonspor111
1977-78Fenerbahçe300
1978-79Trabzonspor210
1979-80Trabzonspor120
1980-81Trabzonspor210
1981-82Beşiktaş210
1982-83Fenerbahçe300
1983-84Trabzonspor120
1984-85Fenerbahçe120
1985-86Beşiktaş210
1986-87Galatasaray300
1987-88Galatasaray300
1988-89Fenerbahçe201
1989-90Beşiktaş210
1990-91Beşiktaş210
1991-92Beşiktaş210
1992-93Galatasaray210
1993-94Galatasaray300
1994-95Beşiktaş120
1995-96Fenerbahçe201
1996-97Galatasaray120
1997-98Galatasaray300
1998-99Galatasaray201
1999-00Galatasaray300
2000-01Fenerbahçe201
2001-02Galatasaray300
2002-03Beşiktaş300
2003-04Fenerbahçe210
2004-05Fenerbahçe120
2005-06Galatasaray120
2006-07Fenerbahçe201
2007-08Galatasaray120
2008-09Beşiktaş120
2009-10Bursaspor300
2010-11Fenerbahçe210
2011-12Galatasaray210
2012-13Galatasaray120
2013-14Fenerbahçe210
2014-15Galatasaray111
2015-16Beşiktaş210
2016-17Beşiktaş210
2017-18Galatasaray300
2018-19Galatasaray111
2019-20Medipol Başakşehir003

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