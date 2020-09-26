Geçen sezonu Trabzonspor'un 4 puan önünde 69 puanla zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, bu sezona istediği gibi başlayamadı.
Geçen yıl ilk puanını 3. haftada Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla alan İstanbul temsilcisi, bu sezon ise sırasıyla Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e aynı skorlarla 2-0 mağlup oldu.
İlk 3 haftada kalesinde 6 gol gören Medipol Başakşehir, henüz fileleri havalandırmayı başaramadı.
BAŞAKŞEHİR'DEN EN KÖTÜ PERFORMANS
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar arasında bir sezona en kötü başlangıç yapan ekip oldu.
Süper Lig geçmişinde şampiyonluğa ulaşan 6. ekip olan turuncu-lacivertli ekip, daha önce mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor içinde en kötü ilk 3 maç performansı gösterdi.
Bu alanda Medipol Başakşehir'den önce en kötü performansı sergileyen Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştığı 1964-1965 sezonundan sonraki yıl çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi almıştı.
3'TE 3 YAPANLAR
Süper Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezon ilk 3 haftayı kayıpsız geçen 4 takım, bunu 16 sezonda başardı.
Galatasaray 7, Fenerbahçe 5, Beşiktaş 3 ve Bursaspor da 1 kez şampiyon olduktan sonraki sezonda ilk 3 maçını kayıpsız geçti.
ŞAMPİYONLARIN İLK 3 HAFTA PERFORMANSLARI
Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonlar ve bir sonraki sezonun ilk 3 haftasında sergiledikleri performans şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|G
|B
|M
|1959
|Fenerbahçe
|2
|1
|0
|1959-60
|Beşiktaş
|3
|0
|0
|1960-61
|Fenerbahçe
|3
|0
|0
|1961-62
|Galatasaray
|2
|1
|0
|1962-63
|Galatasaray
|2
|1
|0
|1963-64
|Fenerbahçe
|3
|0
|0
|1964-65
|Fenerbahçe
|1
|0
|2
|1965-66
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1966-67
|Beşiktaş
|3
|0
|0
|1967-68
|Fenerbahçe
|1
|1
|1
|1968-69
|Galatasaray
|2
|0
|1
|1969-70
|Fenerbahçe
|1
|2
|0
|1970-71
|Galatasaray
|1
|1
|1
|1971-72
|Galatasaray
|2
|1
|0
|1972-73
|Galatasaray
|2
|1
|0
|1973-74
|Fenerbahçe
|3
|0
|0
|1974-75
|Fenerbahçe
|2
|1
|0
|1975-76
|Trabzonspor
|2
|1
|0
|1976-77
|Trabzonspor
|1
|1
|1
|1977-78
|Fenerbahçe
|3
|0
|0
|1978-79
|Trabzonspor
|2
|1
|0
|1979-80
|Trabzonspor
|1
|2
|0
|1980-81
|Trabzonspor
|2
|1
|0
|1981-82
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1982-83
|Fenerbahçe
|3
|0
|0
|1983-84
|Trabzonspor
|1
|2
|0
|1984-85
|Fenerbahçe
|1
|2
|0
|1985-86
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1986-87
|Galatasaray
|3
|0
|0
|1987-88
|Galatasaray
|3
|0
|0
|1988-89
|Fenerbahçe
|2
|0
|1
|1989-90
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1990-91
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1991-92
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1992-93
|Galatasaray
|2
|1
|0
|1993-94
|Galatasaray
|3
|0
|0
|1994-95
|Beşiktaş
|1
|2
|0
|1995-96
|Fenerbahçe
|2
|0
|1
|1996-97
|Galatasaray
|1
|2
|0
|1997-98
|Galatasaray
|3
|0
|0
|1998-99
|Galatasaray
|2
|0
|1
|1999-00
|Galatasaray
|3
|0
|0
|2000-01
|Fenerbahçe
|2
|0
|1
|2001-02
|Galatasaray
|3
|0
|0
|2002-03
|Beşiktaş
|3
|0
|0
|2003-04
|Fenerbahçe
|2
|1
|0
|2004-05
|Fenerbahçe
|1
|2
|0
|2005-06
|Galatasaray
|1
|2
|0
|2006-07
|Fenerbahçe
|2
|0
|1
|2007-08
|Galatasaray
|1
|2
|0
|2008-09
|Beşiktaş
|1
|2
|0
|2009-10
|Bursaspor
|3
|0
|0
|2010-11
|Fenerbahçe
|2
|1
|0
|2011-12
|Galatasaray
|2
|1
|0
|2012-13
|Galatasaray
|1
|2
|0
|2013-14
|Fenerbahçe
|2
|1
|0
|2014-15
|Galatasaray
|1
|1
|1
|2015-16
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|2016-17
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|2017-18
|Galatasaray
|3
|0
|0
|2018-19
|Galatasaray
|1
|1
|1
|2019-20
|Medipol Başakşehir
|0
|0
|3
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!