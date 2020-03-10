İHA

Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, 18 takım arasında en kötü averaja sahip. Ligde oynadığı 25 maçta 4 galibiyet 7 beraberlik alırken 14 kez mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, 26 gol atarken kalesinde ise 61 gol gördü.

Süper Lig'de bulunan 18 takım arasında -35 averaj ile en kötü averaja sahip olan Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'dan 6 gol, Alanyaspor ve Kasımpaşa'dan 5'er gol, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Başakşehir takımlarından 4'er gol yedi.

Ligde ikinci kötü averaja sahip takım ise Ankaragücü. Başkent ekibinin -23 averajı bulunuyor.