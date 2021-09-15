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En korkunç 13 korku filmi izlemesi için bir kişiye 1.300 dolar ödemek isteyen şirket

Bir finans şirketi, ekim ayında belirledikleri 13 korku filminin izlemesi için bir kişiye 1.300 dolar ödeyecek. Şirketin amacıysa kalp atış hızını kaydetmek ve “kalp atış hızının” filmin “bütçesini” etkileyip etkilemediğini öğrenmek.

15.09.2021 - 09:25 | Güncelleme: ABONE OL
En korkunç 13 korku filmi izlemesi için bir kişiye 1.300 dolar ödemek isteyen şirket
Bir finans şirketinden tüm "korku severlere" çağrı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

FinanceBuzz adlı finans şirketi, şimdiye kadarki en korkunç 13 film olarak belirledikleri listedeki filmlerini izlemesi için bir kişiyi işe alacağını ve aynı zamanda kişinin kalp atış hızının ölçüleceğini söyledi.

CNN’in aktardığı habere göre şirket açıklamasında “Yaklaşan ‘ürkütücü sezonun şerefine', şirket olarak yüksek bütçeli korku filmlerinin düşük bütçeli korku filmlerinden ‘daha güçlü korkular’ sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için can atıyoruz." dedi.

26 Eylül’e kadar son bulacak “Korku Filmi Nabız Analisti” iş başvurusunun kazananı, 9 Ekim-18 Ekim tarihleri ​​arasında şu filmleri izlemesi gerekiyor:

Testere 4, Dehşet Sokağı, Sessiz Bir Yer, Sessiz Bir Yer 2, Şeker Adamın Laneti, Ruhlar Bölgesi, Lanet, Kapan, Arınma Gecesi, Cadılar Bayramı (2018), Paranormal Aktivite, Annabelle, Blair Cadısı.

Şirket işe alacağı kişiye aynı zamanda 50 dolarlık bir hediye kartı verecek ve kalp atış hızını ölçen teknoloji aleti Fitbit gönderecek…

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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